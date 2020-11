Tiger Woods et son jeune fiston Charlie, 11 ans, participeront ensemble au « PNC Championship », un tournoi amical qui réunira, les 19 et 20 décembre prochains, des équipes formées par des membres d'une même famille de champions. De son propre aveu, « papa Tigre » se réjouit de disputer cette compétition qui aura lieu sur le parcours du Ritz Carlton Golf Club, près d’Orlando (Floride).

Charlie Woods est déjà très doué sur les greens et rêve évidemment de suivre les traces de son illustre père. Cet été, il a remporté plusieurs tournois juniors, en rentrant des cartes inférieures au par. « Pour le moment, je parviens encore à le battre mais cela ne durera peut-être pas longtemps » ironise l’ancien numéro un mondial âgé aujourd’hui de 44 ans.

Une chose est sûre : Tiger ne manque jamais l’occasion de prodiguer de bons conseils à son jeune héritier. « J’essaie de lui inculquer l’esprit de compétition et de l’aider à bien gérer sa stratégie sur le parcours. Je me revois, dans la même situation, avec mon père lorsque j’étais gamin. Mais il est bien trop tôt pour dire si Charlie fera carrière au plus haut niveau…»

Le PNC Championship réunira aussi les familles de Bernhard Langer, Justin Thomas, John Daly, Vijay Singh, Greg Norman et Anika Sörenstam. Grâce à la présence très médiatique de Tiger, le tournoi sera retransmis en direct par le network américain NBC.