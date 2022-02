À peine remises du décalage horaire avec Buenos Aires, les Red Panthers arboraient un large sourire après le tirage au sort des poules de la Coupe du monde qui se déroulera à Amstelveen et à Barcelone, du 1er au 17 juillet.

Sous la supervision de la directrice Berta Bonastre, le sort a mis les Australiennes (FIH 4), les Japonaises (FIH 10) et les Sud-Africaines (FIH 16) sur le chemin des protégées de Raoul Ehren. Les 7es mondiales évitent donc les Pays-Bas et l’Argentine. "Ces deux nations sont sur une autre planète", souligne d’emblée Ambre Ballenghien.

La poule D est clairement le groupe où tout est possible pour les Belges.

Il faut remonter à janvier 2020 pour retrouver trace du dernier duel face à l’Australie. D’un côté, les Belges n’étaient pas présentes aux Jeux. De l’autre, l’Australie s’est refermée durant la pandémie. "Nous avions signé deux partages à Sydney en Pro League. Leur jeu nous convient bien même si elles sont très fortes. Elles sont moins rapides et techniques que les Argentines. Nous développerons plus facilement notre jeu car il y aura plus d’espace."

Le Japon, aussi, reste un bon souvenir. Lors de la dernière Coupe du monde en 2018, les Belges les avaient battues 3-6. "Moi, je ne les ai jamais affrontées, mais les filles me disaient que nous étions capables de faire la différence."

Il reste le Petit Poucet, l’Afrique du Sud. "Il s’agit du match que nous devons gagner."

La première place ouvre directement les portes des quarts de finale alors que les deuxièmes et troisièmes places envoient en cross-over, une sorte de faux huitième de finale. Seul hic, ce match se disputera à Amstelveen. "Nous sommes ravies de jouer nos rencontres en Espagne. Mais, si nous jouons le cross-over, nous devrons faire un aller-retour sur Amstelveen pour une rencontre. Cela nous motivera encore plus à finir à la première place. Voyager en plein tournoi est loin d’être idéal."

En plus, si elles remportent le cross-over, elles auraient de fortes chances d’affronter les Pays-Bas en quart.