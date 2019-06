Tom Boon présente le profil idéal pour le noyau de Robin Geens. Il marque plusieurs dizaines de buts par an. C'est un sleeper efficace et redoutable. Il connaît parfaitement tous les gardiens de DH. En plus, le Léo a perdu son sleeper Kane Russell et son maître à jouer Manu Brunet. Ces deux départs ont laissé une enveloppe non négligeable pour attirer un gros sleeper. Tom Boon est donc l'homme de la situation. Les négociations, entreprises depuis des semaines, traînent car Sna est encore sous contrat avec le Racing pour une durée de deux ans.

L'attaquant, qui est au coeur du système du Racing, pourrait passer chez le voisin du Léopold la saison prochaine. Ce qui n'était qu'une vague rumeur au lendemain du titre du Léo a pris de plus en plus de poids ces derniers jours. A la télévision, pendant le match entre les Pays-Bas et la Belgique, l'information a filtré sans qu'elle ne soit encore officielle. Cette annonce pourrait déjà intervenir en fin de semaine. Les principaux intéressés préfèrent rester discrets sur ce qui serait le plus gros transfert de ce mercato.