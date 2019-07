Hockey Le feuilleton a duré depuis le lendemain du titre du Léopold. Ce qui n'était qu'une rumeur a enflé au point de devenir un transfert crédible. Tom Boon portera donc le maillot du Léopold la saison prochaine. Les deux clubs ont fini par trouver un terrain d'entente sur ce qui est le transfert de la décennie.

Le Red Lion, qui tourne à une moyenne de 30 buts par championnat, sera le maillon manquant parfait du côté de l'avenue Dupuich qui aura donc attiré deux Red Lions durant le mercato: Tom Boon et Max Plennevaux.

Pour le Racing, c'est la fin d'une ère.

Le Racing a très vite réagi en envoyant un communiqué que voici:

« Le Royal Racing Club de Bruxelles et Tom Boon ont mis, d’un commun accord, un terme au contrat qui les liait jusqu’en 2021.

Tom Boon, après une décennie au sein du Racing entrecoupée de deux saisons à Bloemendal, a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière.

C’est au sein du Racing qu’il a été à plusieurs reprises meilleur buteur du championnat et qu'il y a obtenu de nombreux accessits nationaux.

Et qu’il est devenu, avec les Red Lions, champion du Monde, vice-champion Olympique et vice-champion d’Europe.

Le Racing et tous ses membres le remercient pour tout ce qu'il nous a apporté et lui souhaitent le meilleur pour la suite de sa carrière et notamment un titre Européen avec les Red Lions à Wilrijk et un titre Olympique à Tokyo. »