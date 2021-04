De l’espoir à la déception, les Gantois sont passés par toutes les émotions lors des 5 dernières minutes de cette 6e journée. Sur le terrain, il ne faisait plus l’ombre d’un doute que le Dragons l’emporterait. Mais le banc gantois était scotché sur les téléphones devant le livestreaming du match du Léopold. Le but d’Hottlet avait ravivé un espoir un peu fou. Tout s’est effondré en une fraction de seconde. Au coup de sifflet final de Monsieur Michielssen, il n’a fallu qu’un court instant pour que les mines gantoises soient déconfites. Ils étaient trois pour deux places. Le Dragons et le Léo ont filé en demi-finales. Les Gantois sont éliminés.