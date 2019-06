Dimanche, la Belgique et la Nouvelle-Zélande se livreront un duel à distance avec comme enjeu la 5e place qui rapporte 25 points FIH de plus que la 6e. Pour le reste, les autres matches ne changeront plus l’ordre établi. Les Pays-Bas, l’Australie, l’Argentine et l’Allemagne sont déjà assurées de leur présence à Amsterdam le week-end prochain.

Pour les Red Panthers, l’enjeu est de taille lors de leur dernière sortie à Wilrijk. Grâce à leur succès contre l’Australie mercredi, elles n’ont besoin que d’un seul point pour assurer cette 5e place. En face, le jeu argentin ne leur réussit pas. "Elles misent beaucoup sur la vitesse", explique Stéphanie Vanden Borre qui aura pour mission de bloquer tout dans l’axe défensif. "Nous n’aimons pas leur type de jeu, qui ne nous convient pas. Individuellement, elles sont très fortes. Le danger vient de partout. Techniquement et physiquement, elles sont impressionnantes. Nous ne sommes pas habituées à ce type de jeu."

Elles se souviendront de leur première mi-temps face à la Nouvelle-Zélande ou de leur match contre l’Australie pour remplir ce dernier devoir avant 3 semaines de vacances. "Quand nous gardons la tête froide, nous sortons de beaux matches. Notre fatigue est surtout mentale. Nous achevons une longue période intensive de 6 mois. Nous nous battrons pour arracher un point dimanche avant de profiter pleinement de 3 semaines de repos qui feront du bien."

Qui dit vacances ne dit pas farniente à la plage et apéros. "Nous aurons un programme individuel de fitness car nous devons rester fit. En août, nous jouerons les championnats d’Europe chez nous."Th.V.