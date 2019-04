Jeremy Wilbers vit sa première saison en équipe première.

"Je suis encadré par des gars qui ont une énorme expérience, relatait celui qui a joué au milieu. Nous avons vécu une saison quasi parfaite avec un gros raté en quart de finale contre le Dragons. Nous étions au fond du trou. Dans l’épreuve, nous nous sommes soudés. Pour moi, l’EHL, c’est le plus gros titre pour un club. Je vois ce titre comme un immense honneur."

Cockelaere : "Avant l’EHL, j’avais joué un match en DH"

Manu Cockelaere, 19 ans, a remporté le titre en EHL dès son… 5e match en équipe première. "Il y a 10 jours, j’étais à Milan avec des amis", commence-t-il. "J’ai été appelé la veille du premier match. Je savais que cette éventualité existait vu que j’étais 19e homme. Je n’ai pas eu de préparation avec eux. Cette année, je jouais en junior et en Open League. Deux fois par semaine, je suivais l’entraînement avec les A. J’avais un match de DH avant d’arriver à Eindhoven." Il a fait preuve de culot pour remplir sa mission dans l’entrejeu. "Je ne suis pas un gars stressé de nature. J’ai réalisé que j’étais en dessous physiquement et techniquement. Ce titre me donne envie de bosser encore plus. Il y a deux ans, j’avais arrêté le hockey car j’avais un trop-plein. Je voulais aussi privilégier mes études universitaires en droit. Aujourd’hui, je ferai tout pour combiner au mieux. Quand on a vécu une telle finale, on en veut encore plus."