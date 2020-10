Après leur prestation particulièrement mièvre en Allemagne en septembre dernier, on attendait avec une certaine impatience la première prestation des Panthers à domicile dans cette Pro League. Sous un soleil radieux, les Belges commencèrent le match très difficilement. Dès la 11e minute, Jones profita d’une énorme erreur de marquage pour fusiller notre dernier rempart, mais avant et après cette phase, Hunter avait raté une grosse occasion de but !