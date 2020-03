Serge Pilet préfère voir des matchs de l’élite à huis clos sinon le championnat ne connaîtra pas de champion cette année.

L’ARBH a tout fait pour essayer de maintenir les matchs de ce week-end. Partant du principe que les élèves étaient enfermés durant toute la semaine dans les écoles du royaume, les dirigeants de la fédération de hockey estimaient qu’ils pouvaient se défouler en plein air ce week-end.

Le raisonnement tenait la route, mais les annonces de l’Association des clubs francophones de football et de son homologue néerlandophone ainsi que les directives des ministres des Sports ont modifié la ligne de conduite de l’ARBH. Tous les matchs de hockey ainsi que les entraînements sont annulés jusqu’au 31 mars.

"Nous avons eu une réunion en interne", confie le secrétaire général de l’ARBH, Serge Pilet. "Nous voulions faire jouer les matchs. Nous avons dû nous aligner sur les décisions des ministres."

Un communiqué officiel est tombé après une réunion de plusieurs heures. "À la suite de la décision des ministres des Sports des deux régions du pays de suspendre toutes les compétitions sportives jusqu’au 31 mars prochain, l’ARBH, la LFH et la VHL se sont joints à cette décision, et tous les clubs et conseils d’administration des clubs ont été informés."

De la Division d’Honneur jusqu’aux U7, aucun match n’aura lieu ce week-end. Mais Serge Pilet ne ferme pas la porte à la DH.

"Nous aurons une réunion vendredi pour évoquer le calendrier de la Division d’Honneur. On parle de report, mais personne ne sait quand les matchs pourront être joués. Soyons réalistes. Si on veut mener le championnat à son terme, il faudra jouer au plus vite, même à huis clos. Calmons d’abord les esprits ce week-end. Dimanche, nous ne jouerons pas en DH. C’est certain."

Avec la lourdeur du calendrier international, le championnat de Belgique est enfermé dans un carcan très étroit. La marge de manœuvre est nulle. Toutes les pistes sont ouvertes. Faut-il tenter à tout prix de jouer tous les matchs ? Faut-il adapter la formule pour la rendre encore un peu plus light ? "Tout est possible."

La DH récupérera déjà la semaine de l’EHL vu que la Coupe européenne des clubs a confirmé, elle aussi, le report de la compétition sans dévoiler de plan précis. Le Léopold était le seul club belge encore en lice.

En revanche, Serge Pilet ne croit pas que la Pro League sera annulée, même si des désordres sont à craindre. "Il ne faut pas oublier que la Pro League sert d’entraînement pour les Jeux olympiques. Shane McLeod m’a confirmé qu’il souhaitait disputer un maximum de matchs. La Belgique n’accueille sa première rencontre que le 15 mai. On verra la situation à ce moment-là. Les Belges sont prêts à jouer à huis clos s’il le faut."

Le premier match annulé concerne Le Léo, qui devait jouer jeudi soir en amical contre Cologne.