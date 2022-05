Le mois de Pro League se poursuit ce week-end. Les Red Lions affrontent la France samedi et dimanche à 18 h à Anvers. Michel van den Heuvel a effectué quatre modifications à son noyau. Exit Vincent Vanasch, Guillermo Hainaut, Nelson Onana et Nico De Kerpel. Michel van den Heuvel les a remplacés par Simon Vandenbroucke, Nicolas Poncelet, Cédric Charlier et Thibeau Stockbroekx.



(...)