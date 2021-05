Pendant que le Dragons remportait le titre en Division d’Honneur, Vincent Vanasch avait mis un accent belge au titre de Rot-Weiss Koln en Allemagne. Une semaine plus tard, c’est au tour d’Arthur Van Doren de soulever le plus beau trophée national. Avec Bloemendaal, le roi Arthur a signé un doublé de prestige : EHL et Hoofdklasse. Une telle performance n’a été réalisée qu’à trois reprises dans l’histoire.