Une semaine après leur titre olympique, les Red Lions profitent de deux semaines de repos. Pour certains, les vacances ont pris la direction du soleil plus ou moins loin de la Belgique. Pour d’autres, l’occasion est belle de prendre du temps en famille.

Vincent Vanasch a opté pour la Belgique au côté de son épouse et de leur fils. La famille attend un heureux événement prévu pour la mi-septembre. Champion d’Allemagne le 9 mai, champion olympique le 5 août, il terminera sa moisson 2021 pour le plus beau des titres. "C’est mieux qu’une médaille", nous confie le meilleur gardien du monde depuis les Jeux de Rio. "Je suis l’homme le plus heureux. J’aime provoquer ma chance en bossant comme un fou pour y arriver. La saison 2020-2021 n’a pas toujours été évidente. J’ai été blessé puis j’ai attrapé le Covid, mais je me suis accroché à mes rêves."



(...)