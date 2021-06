Allemagne - Hollande en finale. Un grand classique de l’histoire du hockey. C’est déjà la 8e finale entre ces deux nations après 1970 (la première édition de l’Euro), 1978, 1991, 1995, 1999, 2011 et 2015. Les Red Lions étaient venus perturber cet ordre établi au cours des deux dernières finales, mais il n’y aura pas de troisième fois cette année. Le coup n’est pourtant pas passé loin, encore moins après analyse.

"On peut dire que la balle n’a pas roulé pour nous" constate Victor Wegnez, de plus en plus à l’aise dans ce tournoi après une saison chahutée qui l’a vu soigner une blessure de longue durée.