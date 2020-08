Comme tous les Red Lions, Vincent Vanasch avait prévu d’être encore à Tokyo au début du mois d’août 2020 pour disputer le match de la compétition qui offre la plus belle médaille. Ce rêve a été reporté d’un an. Le gardien des Red Lions a passé son premier week-end d’août à Cologne où il a reçu son nouveau maillot rouge et blanc.

Vincent Vanasch, repensez-vous souvent aux Jeux olympiques qui devaient avoir lieu en ce moment ?

"Oui, Tokyo reste dans la tête. Normalement, nous devions être dans la 2e moitié du tournoi olympique en ce moment. Nous reviendrons dans un an encore plus forts qu’aujourd’hui."



(...)