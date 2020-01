Le gardien des Red Lions va quitter son club de cœur pour rejoindre l'Allemagne...

Vincent Vanasch ne jouera plus au Watducks la saison prochaine. Le meilleur gardien du monde quittera d'ailleurs le championnat belge pour offrir ses services chez nos voisins. L'ancien keeper d'Oranje Zwart n'a pas signé aux Pays-Bas, mais il jouera en Allemagne et plus précisément dans le meilleur club d'Allemagne, Rot Weiss Cologne. Il avait affronté, en avril, en finale de l'EHL le club allemand qu'il avait battu (4-0) avec les Ducks. Rares sont les joueurs belges qui rejoignent un championnat méconnu chez nous. Cologne est considéré comme le réservoir de la Mannschaft.

Vincent Vanasch, en lice pour un 3e titre de meilleur gardien du monde, a commencé sa carrière au White Star avant de jouer au Pingouin de Nivelles, à Louvain, à Waterloo, à Oranje Zwart avant de revenir à Waterloo où il espère remporter le titre 2019-2020. Il profite donc du début d'un cycle olympique pour tenter sa chance dans un grand club étranger. Le Watducks a encore un peu de temps pour se retourner et engager un autre grand gardien. Est-ce la chance de Simon Vandenbroucke?