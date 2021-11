Si le Léopold, la Rasante et Uccle Sport sont les matricules au palmarès les plus prestigieux, le Watducks et le Dragons, au XXIe siècle, sont les deux clubs qui ont le plus marqué la Division d’Honneur.

Sur les 25 dernières années, le Dragons a raflé le titre à 12 reprises. Le Watducks a soulevé le trophée à cinq reprises lors des 15 dernières saisons.

L’an passé, la finale opposait les deux mastodontes avec un suspense jusqu’à la dernière minute. "Il existe une guéguerre entre nous pour déterminer qui est le numéro 1", commence Simon Vandenbroucke.

(...)