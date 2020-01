Il n’est plus tout à fait un U23. Il n’est pas encore tout à fait un Red Lion. William Ghislain, au même titre que Tommy Willems, a été repris par Shane McLeod dans le noyau qui participera à la campagne de la Pro League.

L’attaquant du Watducks a été versé dans le noyau Tokyo and Beyond lors du stage hivernal qui vient de s’achever à Sydney. Shane McLeod a préféré que les jeunes grandissent entre eux à l’écart de ses ‘A’. U23 et Red Lions n’ont pas passé tellement de temps ensemble durant les deux semaines de stage. En Belgique, certaines voix s’élevaient pour critiquer la décision d’Adam Commens d’envoyer 36 athlètes aux antipodes.

(...)