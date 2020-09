Après une longue privation, les Red Lions ont goûté de nouveau à l’ivresse d’une grande victoire. Même si la Pro League n’a pas l’aura des grandes compétitions, les champions du monde et d’Europe étaient heureux de pouvoir disputer un match officiel. Le premier depuis 226 jours. "Nous étions vraiment ravis de reprendre le hockey international, confiait le premier buteur, Gauthier Boccard. On a mis un quart-temps à se mettre dans le match. Puis, on a récupéré plus de balles."