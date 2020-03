Le coup n’est pas passé bien loin face aux Espagnols.

C’est sans doute lors du premier quart d’heure que les Diables Noirs ont laissé passer leur chance face à une formation ibérique qui mit la pression dès le coup d’envoi, contraignant les nôtres à commettre cinq fautes avec autant de pénalités à la clé et une carte jaune pour Thomas De Molder. Résultat : six unités dans l’escarcelle de l’Espagne et un essai en coin à l’approche des vingt minutes de jeu (0-13).