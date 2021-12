Il est déjà disponible en ligne et le sera bientôt sur papier. Il, c’est le calendrier 2022 des jubilaires Points Verts/Marches Adeps, une activité fortement impactée, ces deux dernières années, par la crise sanitaire. Avec 70 % d’annulations et encore quelques-unes en ce mois de décembre, les passionnés de la marche et amoureux de la nature ont souffert, mais l’avenir semble prometteur.

Le service "Points Verts" met tout en œuvre pour satisfaire les passionnés.

"Nous comptons quelque 1.000 marches par an, qui concernent plus de 700.000 participants !" lance Aurélie Frison, l’une des trois employées du service "Points Verts". "Si nous avons enregistré autant d’annulations dues au Covid-19, ce n’est pas en raison de l’activité elle-même, mais vu son organisation. Une marche est généralement mise sur pied par un groupement, comme une école ou un club. Il y a une structure d’accueil, de quoi boire et/ou manger, histoire pour l’association d’en tirer un bénéfice pour élaborer des projets. Et cette structure est soumise aux mêmes contraintes que l’Horeca. Nous espérons donc des jours meilleurs."

Chaque dimanche et jour férié, des promenades sont ainsi proposées sur des parcours balisés de 5, 10, 20 km (parfois même 15 km) pour tous les types de randonneurs. Et ce, gratuitement !

"Les secrétariats sont ouverts de 8 à 18 h et les marches concernent vraiment des personnes de tout âge ! Si nous avons adopté le terme « Points Verts », c’est parce que nous rassemblons toute une série d’activités autour de la marche comme l’orientation et le VTT, tout comme l’aspect familial avec poussettes ainsi que les personnes à mobilité réduite. Notre public est donc très large."

À cela s’ajoute aussi la dimension écologique avec Be Wapp (Wallonie Propreté).

"Les marcheurs aiment la nature. Et l’environnement est très important pour nous aussi. C’est pourquoi il existe des marches dites « propres » organisant un ramassage des ordures. Elles sont de l’ordre de 5 % et nous voudrions atteindre les 10 %…" précise Aurélie Frison.

Sur le plan pratique, chaque marcheur peut disposer, gratuitement, d’une carte d’adhérent lui permettant d’être assuré pendant l’activité. Quant au calendrier, il est vendu au prix de 3 euros, dont 1 est reversé à l’opération "Parrainer un arbre" au Burkina Faso, pays avec lequel l’Adeps est partenaire.

Sylvianne Lallemand : "Je marche seule et je prends des photos…"

Ses photos sont plus belles les unes que les autres et elles reflètent vraiment sa passion pour la marche et la nature. Sylvianne Lallemand, 51 ans, est aide-soignante. Victime de maux de dos il y a quelques années, alors qu’elle pratiquait la natation et le vélo, cette Namuroise s’est tournée vers la marche. En consultant le site de l’Adeps, elle a découvert les « Points Verts », dans sa région d’abord, plus loin ensuite, même si elle préfère, à juste titre, ne pas rouler trop de kilomètres en voiture pour une randonnée de 10 ou 20 km.

"Je marche toujours seule. Je suis dans ma bulle, en tête-à-tête avec moi-même. J’ai commencé par 5 km, mais je suis vite montée à 10, puis à 20, parce que j’y ai vite pris goût. J’ai également toujours aimé la photo. J’en prends selon mon humeur. Il m’arrive parfois de revenir en arrière pour en prendre une. Je reçois énormément de gentils commentaires quand je les poste sur Facebook. J’apprécie beaucoup les marches Adeps pour l’accueil, les parcours fléchés, ce qui est un garantie de sécurité."

Seule la crise sanitaire est venue un peu perturber la passion de Sylvianne qui, avec ses nombreux clichés, a suscité des vocations.

Pour toute information concernant les Points Verts, rendez-vous sur www.sport-adeps.be/index.php?id=5945