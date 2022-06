Les deux premières journées de compétition, aux championnats du monde de Budapest qui ont débuté samedi, ont été décevantes pour nos représentantes. Samedi, Valentine Dumont ne s’est pas qualifiée pour la finale du 400 m libre, ce qui était difficilement accessible à la Namuroise avec son record de 4:09.41. Il lui aurait fallu nager en... 4:06.43 pour intégrer le top 8 mondial. Mais, alors qu’un top 12 était envisageable, Valentine n’a pas non plus amélioré son meilleur temps, se contentant d’un chrono de 4:13.33 qui lui a valu la 20e place. En 2019, elle avait nagé en 4:12.92 et s’était classée 18e. Ce recul de deux places constitue donc une déception que la nageuse de Ronald Claes tentera d’effacer rapidement, peut-être dès ce lundi, en séries du 200 m libre.

