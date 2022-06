Nos trois meilleurs grimpeurs actuels, Chloé Caulier, Nicolas Collin et Simon Lorenzi, affichaient un large sourire ce mardi, à Loverval. Et pour cause… En présence du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet, la ministre des Sports Valérie Glatigny y a inauguré la salle d’escalade destinée aux sportifs de haut niveau. Après le karaté, l’escalade bénéficie donc désormais de nouvelles infrastructures dans l’enceinte du magnifique Centre Adeps de La Ferme du Château. Un investissement de 344.000 euros pour la FWB, soit : 293.000 € pour la tour et le bloc (dans une salle annexe), 20.000 € pour les prises et 31.000 € pour le sol safe.

La salle principale présente une dimension de 100 m² au sol et de 16 m de haut, de quoi offrir quelques milliers de prises et des dizaines de voies à nos meilleurs grimpeurs. Il faut dire que l’escalade est un sport en plein développement depuis son intégration au programme olympique des Jeux de Tokyo et sa prolongation en 2024, à Paris. Après une brève, mais impressionnante démonstration, Chloé Caulier n’a pas caché sa satisfaction devant son formidable nouvel environnement de jeu…

"C’est une infrastructure de niveau mondial !" lance notre vice-championne d’Europe de bloc. "Le fait de grimper ici, à Loverval, va nous épargner beaucoup de kilomètres en voiture et, forcément, de fatigue car nous devions souvent nous rendre en France ou en Allemagne pour trouver de telles conditions d’entraînement. Et puis, surtout, je pense que cette salle permettra à des jeunes d’émerger, de prouver leur potentiel. Bref, le niveau de l’escalade en Belgique va monter et, dès lors, notre sport bien se développer."

Avec Chloé Caulier, Nicolas Collin (vice-champion d’Europe de lead) et Simon Lorenzi forment le trio de haut niveau belge. Ils sont déjà, tous trois, sous contrat avec l’Adeps. Mais nul doute que cette nouvelle infrastructure devrait leur permettre de franchir encore un échelon au niveau internationale. Et peut-être seront bientôt rejoints par Lucie Watillon, déjà sous contrat Be Gold avec le COIB...