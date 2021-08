La star mondiale Miguel Lamperti a découvert que la padelmania s’était aussi emparée de la Belgique.

Quelle folie ! Knokke s’est embrasée dimanche lors des finales du ‘VdH Knokke padel exhibition’. Plus de 4 000 personnes ont rejoint le nouveau temple du padel mondial dimanche.

Les 15 000 spectateurs présents lors de ce week-end festif ont touché du regard la beauté du padel au plus haut niveau mondial. En tribune, les ministres Valérie Glatigny et Jean-Luc Crucke ont pris le pouls d’un sport qui monte tant en Flandre qu’en Wallonie. Depuis quelques années, les clubs et les terrains sortent de terre comme des champignons. Les pratiquants croissent de manière exponentielle.