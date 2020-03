" Cette crise est plus grande que les Jeux olympiques"

Le CIO, lui, persiste et signe: il veut que les JO se déroulent du 24 juillet-9 août malgré la cascade de mauvaises nouvelles et les craintes liées à la pandémie. Membre de la commission des athlètes du CIO, l'ancienne hockeyeuse sur glace de 41 ans a ajouté que "cette crise est plus grande que les Jeux olympiques. Nous ne savons pas ce qui se passera dans les prochaines 24 heures, encore moins dans trois mois..."





Dans un autre tweet, Hayley Wickenheiser n'a pas caché son envie: "Les Jeux olympiques devraient-ils être annulés? Personne ne le sait à ce stade et c’est MON point de vue. Dire avec certitude qu’ils iront de l’avant est une injustice pour les athlètes qui s’entraînent et la population mondiale en général" conclue-t-elle.