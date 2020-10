Pieter Timmers s'est classé septième du 100m libre lors de la deuxième journée du quatrième match de l'International Swimming League, mardi, à Budapest, en petit bassin. Le vice-champion olympique, membre des New York Breakers, a signé un chrono de 47.46, lui qui dispose d'un record de Belgique en 46.54.

La course a été remportée en 45.94 par l'Américain Zach Apple (DC Trident), qui a devancé son compatriote Caeleb Dressel (46.42), champion du monde de la distance tant en grand qu'en petit bassin.

Timmers a ensuite pris la quatrième place avec les New Tork Breakers lors du relais 4x100m libre mixte en 3:19.67, à 2.07 des DC Trident, vainqueurs de la course.

Lundi, Pieter Timmers avait terminé quatrième des relais 4x100m libre et 4x100m quatre nages messieurs.

Ce quatrième match a été remporté par les Cali Condors avec 610,5 points. Les New York Breakers ont fini troisièmes avec 394 points.

Timmers, 32 ans, effectue durant l'International Swimming League, une compétition de natation par équipes qui se déroule sur plusieurs semaines à Budapest, la dernière sortie de sa carrière professionnelle.

Timmers et l'autre Belge engagée dans ce tournoi, Valentine Dumont, seront de retour dans le bassin de la Duna Arena dimanche et lundi pour le sixième match à quatre. Les New York Breakers et les Aqua Centurions, les équipes des deux Belges, ne sont en effet pas impliquées dans le cinquième match, programmé vendredi et samedi.