Il y en a pour qui terminer un marathon relève déjà de l’exploit... tandis que d’autres avalent les quelque 42 km, avec 3,8 km de natation et 180 km de vélo d’effort derrière eux. Cette épreuve mythique, c’est l’Ironman.

Le week-end passé dans les Alpes d’Allgäu, en Allemagne, deux triathlètes chevronnés s’affrontaient : Jan Frodeno et Lionel Sanders. Tous deux avaient un seul objectif en tête : battre le record du monde (déjà détenu par Frodeno). Finalement, après un effort de 7 heures 27 minutes et 53 secondes, c’est l’Allemand qui améliore son propre record de presque huit minutes.

La dernière des trois disciplines, le marathon, a été bouclée en 2h43’52”. Soit une allure impressionante de 3’53”/km. À ses pieds, durant plus de 42 kilomètres, la nouvelle merveille d’Hoka One One : la “Rocket X”. A-t-elle pu faire la différence ?