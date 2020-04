"J'allais à Stade 2 en pleurant": France Télévisions ouvre une enquête suite aux révélations d'une ex-journaliste © Belga Autres sports N. Ch.

La journaliste sportive française Clémentine Sarlat a dénoncé dans le quotidien L'Equipe avoir été la cible de harcèlement moral à France Télévisions. La réaction du service public n'a pas tardé.

La journaliste de 32 ans a notamment expliqué son mal-être de l'époque dans une interview publiée ce samedi matin. "J'allais à Stade 2 (la célèbre émission sportive du dimanche soir, NdlR) en pleurant. Personne ne me parlait, ils m'avaient mise dans un bureau à part. On m'avait pourtant annoncé en mai 2017 que j'allais coprésenter l'émission. Mais c'était de la com, il fallait juste annoncer une présentatrice. En janvier 2018, on m'a prétexté que je ne pouvais pas être assise en plateau à côté du présentateur à cause des lumières et des caméras."



Elle a aussi révélé ne pas avoir reçu d'augmentation alors que le coprésentateur, lui, en a bien bénéficié. Et elle a même dévoilé un épisode qui l'avait déjà choqué quelques années plus tôt, lorsqu'elle travaillait à "l'info": "Un jour, lors d'un duplex, j'ai entendu dans l'oreillette un homme en régie dire: 'Tu crois qu'elle suce elle aussi ?' C'est violent. Aux sports, c'était plus sournois, avec des blagues bien lourdes. Avec les vieux, dès que je mettais une jupe, j'avais forcément droit à une réflexion."



Si France Télévisions n'avait pas souhaité réagir dans l'article de nos confrères de L'Equipe, la société nationale a depuis publié un communiqué pour annoncer l'ouverture d'une enquête interne: "La direction de France Télévisions a pris connaissance de l'entretien accordé par Clémentine Sarlat à L'Équipe, ce samedi 4 avril. Conformément au principe de tolérance zéro appliqué avec rigueur dans l'entreprise, une enquête est diligentée pour faire la lumière sur les faits évoqués".



Affaire à suivre...