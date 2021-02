Septembre 2010. Kim Clijsters remporte son troisième US Open, un an après son retour triomphal sur les courts. L'occasion pour la jeune maman de fêter son sacre avec Jada, sa fille alors âgée de deux ans, qui attendrit au passage tout le public de Flushing Meadows.Plus de dix ans plus tard, le troisième volet de la carrière de notre compatriote est quelque peu à l'arrêt. Jada, de son côté, a bien grandi et se prend plus facilement de passion pour le gros ballon orange que pour la petite balle jaune. C'est en tout cas ce que laisse deviner une vidéo partagée par sa maman sur les réseaux sociaux. "Ma 'petite' fille connait les mouvements", écrit Kim Clijsters pour saluer une belle action se son aînée, conclue par un "lay up".La Belgian Cat Emma Meesseman a d'ailleurs salué ce joli "move".