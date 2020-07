Si la vie normale peut bien reprendre d’ici là, l’été 2021 sera chargé au Danemark. Copenhague sera en effet une des villes hôtes de l’Euro de football, qui a été décalé d’un an. Et la capitale danoise sera aussi la base du Grand Départ de la prochaine Grande Boucle. Un Tour de France qui motive énormément les coureurs danois, qui se réjouissent de disputer le début de la plus grande course du monde à domicile.

À tel point que Jakob Fuglsang envisage de changer d’équipe avant la fin de son contrat qui le lie normalement à Astana jusqu’à la fin de la saison 2021 ! Il rêve de voir une équipe de son pays y prendre part. "J’en ai discuté avec Bjarne Riis", a-t-il commenté aux médias de son pays.