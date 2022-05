On connaissait, bien entendu, Julian Alaphilippe. Jaouad Achab connaît désormais… Souleyman Alaphilippe et ce ne fut pas une rencontre très agréable ce jeudi, à Manchester, théâtre de l’Euro. Le Belge s’est incliné en quarts de finale face au Français. Comme en 2018, Jaouad a donc dû ranger son kimono plus tôt qu’il ne l’avait envisagé, lui qui est triple champion d’Europe (2014, 2016, 2019) et médaillé de bronze l’an dernier, à Sofia.

Mais quel combat de m… Accroché, interrompu par l’arbitre et de (trop) nombreux recours à la vidéo, ce pugilat voulu par son adversaire (18 ans/n°17), n’a pas du tout plu à Jaouad Achab, le puriste. Quand, au terme des 3x2 minutes, le marquoir afficha 15-16 en faveur d’Alaphilippe, celui-ci se précipita dans les bras de son coach, sans même saluer son rival. Fair-play, Jaouad vint le féliciter. Pour la forme. Car, sur le fond, ce fut tout sauf un beau combat, tant ce fut haché ! Et ce, dès les premiers contacts…

Pénalisé d’emblée pour avoir perdu son casque dans une première bousculade, Jaouad Achab fut directement mené 0-1, 2-4, 3-5, 4-6 avant de prendre l’avantage à la fin de la première manche, conclue sur le score de 7-6. Mais, dès l’entame de la deuxième, les pénalités recommencèrent à pleuvoir comme les grêlons sur la Belgique. De 8-8, le marquoir passa à 8-11, puis 10-11 à la fin de cette deuxième "reprise", comme on dirait communément en boxe. La suite (et la fin) fut malheureusement à l’image de ce… non-combat !

On crut un instant que Jaouad Achab pourrait s’en sortir quand il marqua 14-13, mais son adversaire réagit à 14-14, puis 14-16 avant qu’une ultime pénalité ne tombe à 15-16, mais le sort de notre compatriote était scellé. Triste réalité et cruelle désillusion, encore !

Auparavant, Jaouad Achab avait aisément écarté, au deuxième tour (il était exempté du premier vu son statut de n°4 mondial…), l’Azéri Magomedov, menant ce face-à-face du début à la fin (6-2, 12-3, 13-6).