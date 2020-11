Depuis plus de 5 ans, Jason Paul propose des projets de free running tous plus incroyables les uns que les autres. Après Moscou et Tokyo, pour sa dernière vidéo, il est resté dans sa ville natale de Hambourg en Allemagne et il se met en chasse de son smartphone qui a glissé d'un toit.

Là, il se met a traquer son téléphone portable à des hauteurs vertigineuses, sur le plancher de vaches ou encore le long et sur les canaux de la ville portuaire.

Une démonstration de savoir faire pour cette discipline peu connue qu'est le free running et une belle visite touristique en prime de cette ville chargée d'histoire.

© Red Bull

Au final et après maintes péripéties, Jason arrivera à reconquérir le graal en toute discretion.

Superbe démonstration de cet athlète de 29 ans qui est déjà une légende du free running.