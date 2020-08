La boxeuse prend le risque de passer pour une mauvaise perdante : on vous explique pourquoi.

Rentrée d’Angleterre, où elle s’est inclinée aux points samedi face à Katie Taylor dans le cadre du championnat du monde unifié des poids légers, Delfine Persoon et son équipe avaient convoqué les médias dare-dare ce lundi en début d’après-midi. Si certains ont cru à une annonce concernant une possible fin de carrière, il n’en a rien été. L’ancienne championne WBC a même répété, au contraire, son envie de continuer. Certes « pas trois ans », a-t-elle indiqué, mais encore suffisamment de temps pour relever l’un ou l’autre challenge, si possible aussi lucratif que les deux combats disputés face à l’Irlandaise.