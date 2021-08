L'équipe de France de beach handball a décidé de suivre l'exemple de l'équipe de Norvège, sanctionnée pour avoir refusé de jouer en bikini. L'équipe a envoyé un courrier à la Fédération française, expliquant vouloir porter la tenue de leur choix.

Dans une interview accordée au Parisien, Valérie Nicolas, la coach française, revient sur le choix des joueuses. "On tourne, on saute et les gardiennes de buts écartent les jambes. Tu ne te sens pas forcément à l’aise dans un bikini, tu te sens un peu nue", explique Valérie Nicolas à propos de la tenue réglementaire qui manque de confort. "Quand tu as tes règles, il faut que tu aies un tampon donc tu n’as pas le choix de ta protection et pour peu qu’un fil dépasse, tu es toujours en train de flipper. Pour certaines joueuses, c’est un complexe et je comprends qu’elles ne veuillent pas jouer par rapport à ça".

L'entraîneuse de l'équipe n'hésite pas à pointer le manque de cohérence du règlement, qui autorise les garçons à jouer en short et en débardeur. Pour les femmes, seul le bikini est autorisé. "Celles qui veulent jouer en bikini le peuvent, pas de souci. On demande tout simplement de pouvoir jouer en shorty ou en short", ajoute-t-elle.

Et la coach française n'a pas peur des conséquences de ces déclarations. "Je suis prête à me faire sanctionner sans problème, j’espère que la fédération française agira aussi. J’espère que ça aura changé d’ici la prochaine grande compétition, au Championnat d’Europe dans deux ans. Et je pense que ça changera car avec tout ce qu’il se dit, ce n’est pas possible que ça reste comme ça."