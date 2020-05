Mauvaise nouvelle pour le jeune retraité du tennis de table...

Toujours aussi actif à 50 ans, notamment au profit des "Souliers du coeur" ces derniers temps, Jean-Michel Saive s'est blessé dans une chute à vélo, en ce début de semaine. Résultat: plusieurs fractures à la main gauche, comme il l'a annoncé lui-même sur Facebook, avant de remercier le personnel hospitalier du CHU de Liège.Prompt rétablissement, Jean-Mi !

Notons que dans la foulée de sa participation active à l’opération des Souliers du Cœur qui aura vu une cinquantaine de sportifs de haut niveau s’investir durant six semaines pour soutenir au mieux les intervenants sociaux dans leur lutte contre le Covid-19, Jean-Michel Saive a décidé de poursuivre son élan de solidarité.



Mis au courant des difficultés que l’ONG Médecins du Monde rencontre dans son travail au quotidien auprès des plus démunis, Jean-Mi a réussi à convaincre l’un de ses partenaires de faire un don important de gels hydroalcooliques. Il se rendra donc ce jeudi à 11h dans un des lieux d’accueil de Médecins du Monde pour concrétiser ce soutien mais aussi aller à la rencontre des acteurs de terrain pour les écouter et les soutenir dans leur investissement.