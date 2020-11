Jelle Geens a terminé en beauté cette année 2020, chamboulée par la crise sanitaire, en s’offrant son deuxième podium de la saison ce samedi, à Valence. Au terme des 750 m de natation, 20 km à vélo et 5 km à pied, le Limbourgeois s’est classé troisième, derrière un formidable duo, composé de Vincent Luis, double champion du monde, et Alistair Brownlee, double champion olympique. En tête dès la sortie de l’eau, Luis et Brownlee se sont disputé la victoire lors de cette manche de Coupe du Monde après avoir lâché le Sud-Africain Schoeman à vélo et le Français Le Corre à pied alors que Jelle est revenu sur celui-ci grâce à une course finale en 14’27, meilleur chrono de tous les participants !