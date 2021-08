D’ailleurs, les ouvriers de la Ville ne s’y sont pas trompés en commençant déjà à rembarquer les sièges, sans attendre que la finale soit officiellement annulée.

Un tirage au sort a départagé les deux équipes victorieuses, Thieulain et Isières. Le hasard a souri au second nommé, ce qui tombe bien dans la mesure où les Athois ont laissé la meilleure impression. Le trio de frappe de la Fraternelle a répondu à l’attente. Willaert s’est mis en évidence au tamis. Le prix du Meilleur joueur revient à Jonas Scarcez, en vue aussi bien au rechas qu’à l’envoi.

En ouverture, Baasrode et Thieulain se sont longuement tenus de près. L’équilibre a été total jusque 4-4. De Moor servait alors une seconde mauvaise à 40-40. Puis Roger embrayait avec trois autres livrées au large. Enfin, Becq chassait sa seule balle outre alors que Vandenabeele servait le fond : 4-7 pour les Leuzois.

La seconde demi-finale, entre Isières et Kerksken, a rapidement pris tournure. En effet, les Alostois, autoritaires leaders du championnat, étaient dans un petit jour. Le premier jeu revenait de 40 blanc à 40 à 2 mais Monnier livrait hors-cadre : 1-0. Willaert doublait la mise. Pour faire 3-0, Scarcez livrait au-dessus alors que Dochier visitait deux fois le large. Une outre de Willaert (4-0) et une autre de Raguet, à 40-40, amenaient 5-0. Monnier sauvait son jeu. Willaert approchait du but, aidé d’une nouvelle outre de Scarcez. Une outre à 40 à 2 de Nantel ne faisait que retarder l’inévitable. Dupont livrait plein fond tandis que Nantel trouvait deux fois le public : 7-2.

