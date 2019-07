Toujours sans Porson, en vacances, Acoz s’est incliné d’entrée face à une équipe de Grimminge autrement plus déforcée.

Deschuyteneer et Vanderbracht manquaient à l’appel. Glenn Lievens a suivi la journée du banc. Les Flandriens font rapidement la différence en se portant à 5-0. Les Coquis se rebiffent enfin et rappliquent à 5-4. Néanmoins, Grimminge se comporte beaucoup mieux au rectangle. Cela fait logiquement la différence sur un terrain aussi particulier que la cuvette brainoise. Avec trois outres au compteur, le cordier Sunaert réalise d’ailleurs le meilleur total de la journée : 6-4, 7-5.

L’absence de Becq n’a pas pesé à Thieulain. Acoz enlève le premier jeu. Mais ensuite, il n’y en a plus eu que pour les Canaris. Metayer réussit deux services primés. Le même Metayer et Hazard, régional de l’étape, réussissent les seules autres outres (au contre-rechas). En finale de jour, Thieulain a poursuivi sur sa lancée en ne laissant filer que deux jeux, à 4-1 et 6-2.

Les résultats : Grimminge – Acoz 7-5, Thieulain – Acoz 7-1 et Thieulain – Grimminge 7-2

Grimminge : Sunaert et Denutte ; K. Lievens, Van Daele et De Cooman.

Acoz : Defever et Doignies ; Hazard, Vanneste et Poroli.

Thieulain : Mauroit et Vandenabeele ; Delbecq, Metayer et Dumoulin.