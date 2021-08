Depuis 1982, les meilleures équipes du circuit sont appelées à disputer le Grand-Prix de la ville de Bruxelles dans le magnifique cadre de la Grand-Place. L’an passé, covid oblige, l’événement n’avait pu être organisé.

Nous en sommes donc à la 39e édition si l’on tient compte des deux années où la pluie avait empêché les rencontres de se dérouler (en 1988 et 1990). Les conditions atmosphériques pèsent en effet lourd dans la balance.

Dès lors que les pavés se transforment en patinoire à la moindre goutte d’humidité, les amateurs scrutent souvent le ciel avec inquiétude, craignant comme les anciens Belges qu’il ne leur tombe sur la tête. Car à côté des éditions annulées au dernier moment, il est déjà arrivé que la journée ne puisse aller à son terme.

Dernier exemple en date en 2018. Thieulain et Kerksken avaient forcé les portes de la finale. Le score était de 3-3 lorsque les vannes célestes s’étaient ouvertes en grand. Les Alostois avaient finalement empoché la mise sur la foi d’un meilleur average que les Leuzois en demi-finale. Les prévisions pour dimanche ne sont guère encourageantes. On croise les doigts pour que la manifestation passe entre les nuages.

Par rapport aux éditions précédentes, l’affiche présente le trio habituel composé de Kerksken, vainqueur à onze reprises depuis 2005 (!), Thieulain, enfin lauréat en 2019, et Baasrode. Isières complète l’affiche. Sur le papier, Kerksken, également détrôné du titre de champion, part avec un léger ascendant.

Les Rouge et Noir sont bien partis pour récupérer les écussons nationaux. Mais la forme du jour peut également faire la différence, surtout en sept jeux. Thieulain est parfaitement armé pour inscrire à nouveau son nom au palmarès, d’autant plus si Nicolas Becq confirme son superbe état de forme actuel. Baasrode, avec ses jeunes, et Isières, porté par Dimi Dupont, joueront les outsiders. La première livrée aura lieu à 14h45 ce dimanche.

Programme : Thieulain – Baasrode et Kerksken – Isières