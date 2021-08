En dépit d’une foule des grands jours (autour des 900), l’édition 2021 de la Balle du Gouverneur ne laissera pas un souvenir impérissable aux amateurs. Tant les demi-finales que la finale se sont déroulées de manière convenue, le favori s’imposant à chaque fois. Et côté suspense, ce ne fut pas meilleur.

En ouverture, Saint-Servais s’est donc promené face à une équipe de Clermont bien nerveuse à l’envoi, comme le démontre le nombre de livrées au large des gars de l’Avenir (13), pour seulement 2 en face. Au rectangle, Merveille n’était pas dans un grand jour. Il était toutefois parfaitement couvert par son grand-milieu Piron, auteur de 4 rechas primés. Tout au plus, à 3-0, Meunier sauve-t-il son jeu en allant chercher Merveille à trois reprises. Le duel entre Senzeilles et Warnant fut à peine plus ouvert. Les Jaunes tardaient à ajuster la mire au service alors qu’Eddy Charloteaux rechassait au-dessus à 40 à 2 : 3-0. Une nouvelle outre à 40 partout, de Drossin, faisait 3-1. Une outre de Gobron relançait Senzeilles. À 4-1, Warnant modifiait ses batteries et Corbisier chassait une outre du fond : 4-2. Jacques renversait un jeu de 15-40 puis il contre-rechassait entre les bois à 40 blanc : 6-2. Etienne sauvait un 3e et dernier jeu. Trois outres permettaient finalement à Senzeilles de retourner un jeu de 0-40 pour s’imposer 7-3.

En finale, Piron confirmait au grand et Gobron croquait à 40-15 : 1-0. Jacques servait trois fois hors-cadre et se prenait une balle de Lahaye au-dessus de la tête : 2-0. Everaert prenait un blanc et Merveille frappait au-dessus du trapèze. On notait une outre de Piron et Saint-Servais avançait à 6-0. Jacques sauvait son jeu et Everaert concluait en force.