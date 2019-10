Thieulain a vécu une fabuleuse saison en championnat avec une équipe archi-compétitive.

Certains joueurs de l’équipe championne de Belgique ont donc été récompensés pour leurs prestations impressionnantes. Tanguy Metayer et Kevin Vandenabeele ont été désignés respectivement Gant d’Or et meilleur cordier 2019. Et ce n’est qu’une demi-surprise… Le jeune Tanguy (22 ans) a (déjà) tout d’un grand et est logiquement primé par cette belle récompense. Il a été désigné Gant d’Or devant son coéquipier - et foncier - Nicolas Becq. Tam.be