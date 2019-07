Initialement, l’équipe (organisatrice) de Steenkerque, qui évolue en Ligue, ne devait pas disputer le Tilburck.

Le retrait d’Isières, annoncé en temps utile à la fédé mais relayé par celle-ci trop tardivement, a empêché de dénicher un candidat valable. Les Brainois n’ont cependant pas démérité. Certes, Maubeuge, avec Coulon, a rapidement pris ses distances (0-4) mais la réaction de Steenkerque a relancé le suspense à 4-4 et 5-6. Le dernier mot reste aux Nordistes. Face à Baasrode, il n’y a pas eu de suspense. Pour autant, Steenkerque déflore la marque, réussit quelques beaux coups (outre de Lhoir) et accroche un second jeu à 5-2 face à des Termondois solides au rectangle et concentrés sur leur sujet. Cela se vérifiera de nouveau en finale de jour. Joos frappe sec (trois outres) et De Winter visite les perches à deux reprises à l’envoi : 4-0, 4-1 et 7-1.

Les résultats : Steenkerque – Maubeuge 5-7, Baasrode – Steenkerque 7-2 et Baasrode – Maubeuge 7-1

Steenkerque : Van Wynsberghe et Leirens ; Lhoir, Bernard et Passon.

Maubeuge : Navaux et Coulon ; G. Frébutte, Carton et Bosse.

Baasrode : Ch. De Vits et De Winter ; D. Cassart, Joos et W. Cassart.