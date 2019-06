Comme Vasile Usturoi quelques minutes avant lui, Victor Schelstraete a remporté son combat inaugural aux Jeux Européens de Minsk, vendredi à l'Uruchie Sports Palace. En seizièmes de finale des poids lourds (-91 kg), Schelstraete s'est imposé à l'unanimité des juges, 5-0, contre l'Autrichien Ahmed Hagag. Après un premier round d'observation, le Belge a su imposer sa loi à son redoutable adversaire (148-135).

"En théorie c'était un mauvais tirage. Mais dès le premier round, j'ai vu de la peur dans ses yeux et je savais que ça allait passer", a expliqué celui qui a longtemps été blessé à la main droite.

En huitièmes de finale, Victor Schelstraete, 23 ans, défiera Muslim Gadzhimagomedov, 2e tête de série et exempté de premier tour. Le Russe, 22 ans, a été champion d'Europe de sa catégorie en 2018. "En principe, je pense que l'Autrichien est plus fort. Je devrai être concentré, afficher la même mentalité et j'espère pouvoir gagner."

Le Gantois est arrivé en Biélorussie fin prêt après un stage de très haute qualité à Cuba avec la Vlaamse Boks Liga. "Comme vous l'avez vu, cela a porté ses fruits. J'y ai retrouvé mon 'killer instinct'."