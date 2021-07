Il y a 125 ans, la présence des femmes aux Jeux était inexistante. Aujourd'hui, elle tend vers les 50 %. Chronologie d'une présence plus que contestée à ses débuts.

Les Jeux olympiques de Tokyo sont un pas de plus vers la mixité. Cinq ans auparavant, le nombre d'épreuves mixtes était au nombre de 9. Cette année, on en compte 18, soit deux fois plus. Pour le plus grand bonheur de notre équipe relais en triathlon composée de Claire Michel, Valérie Barthelemy, Marten Van Riel et Jelle Geens. En athlétisme également le relais mixte 4x400m tentera de briller. Plus de mixité pour donner davantage de place aux femmes dans le sport et dans la société. Sur les 11 092 athlètes présents au pays du Soleil Levant, 48,8 % d'entre eux sont des femmes. Si ce nombre tend vers une quasi satisfaction en termes de parité hommes-femmes, les débuts des Jeux modernes en étaient bien loin.