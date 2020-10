En raison de la pandémie de Covid-19, les Jeux de Tokyo ont été reportés d'un an et sont prévus l'été prochain (23 juillet - 8 août 2021).

"Les athlètes ne sont pas responsables du virus", a déclaré Thomas Bach. "S'ils sont testés négatifs et s'ils respectent les règles de lutte contre le virus, ils devraient avoir la possibilité de participer. Je ne m'attends pas non plus à ce que des pays renoncent. Les 206 comités olympiques nationaux affiliés au CIO sont tous déterminés et pleins d'espoir".

Bach n'a pas encore pu donner de détails sur ce à quoi ressembleront les Jeux dans la capitale japonaise. L'organisation travaille sur de nombreux plans pour rendre l'événement aussi sûr que possible pendant l'été 2021.

Le président du CIO a révélé qu'en décembre, un groupe de travail présentera un rapport intérimaire sur les mesures de sécurité que l'organisation a à l'esprit. Le Village des athlètes y jouera un rôle central. Ce village disposera probablement de ses propres installations médicales pour maintenir les athlètes et les officiels dans la "bulle".

"Le village des athlètes est le coeur battant des Jeux, mais cette fois il n'aura pas la fonction sociale à laquelle nous sommes habitués", a déclaré Bach.

Thomas Bach a rappelé que le CIO compte plus ou moins sur un vaccin avant le début des Jeux. "Nous sommes de plus en plus confiants à ce sujet chaque semaine. Il est possible que d'ici la fin de l'année, plusieurs entreprises demandent l'approbation accélérée d'un vaccin. C'est une bonne nouvelle, bien sûr".