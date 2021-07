Le monde olympique a longtemps retenu son souffle. L’annulation de ces Jeux n’est pas passée loin, même s’ils présagent déjà un goût d’inédit. Probablement celui de l’amertume des sièges vacants. Si les JO se déroulent bel et bien, c’est sans public. La pandémie de Covid-19 a obligé le ministre japonais en charge de l’événement de restreindre l’accès aux spectateurs. Seules les épreuves se déroulant loin de la capitale nippone peuvent accueillir jusqu’à 50 % de leur capacité maximale, sans dépasser la barre des 10 000 personnes. Autrement dit, une faible minorité d’épreuves.

Les tribunes vides qui rempliront nos écrans sont quasiment devenues monnaie courante depuis quelques mois. Mais comment cela peut-il impacter mentalement les sportifs, au cœur même de ce désert d’ambiance ? Rencontre avec Florent Ghislain, préparateur mental, qui collabore notamment avec Ryad Merhy.

Les désavantages

“L’engouement de la foule peut être un vecteur important lié à la performance. On a tous en tête l’image du sauteur en hauteur qui demande au public de claper dans ses mains. Il va se servir de ça pour capter l’énergie et la transformer en motivation. De plus, les athlètes ont mis en place une routine d’habitudes. Ils sont conditionnés. Et toute modification, aussi légère soit-elle, va impacter ses croyances et donc ses capacités.”

Les avantages

“En se projetant le jour J, dans de telles conditions, on prépare le cerveau à vivre une première fois le moment. De sorte que, une fois dans le grand bain, on ne soit pas perdu et que l’on ait nos repères”. Il paraît donc évident, dans une telle compétition, que les sportifs disposent déjà d'une bonne préparation. De plus, après plusieurs mois de reprise des compétitions, ce n’est sans doute pas la première fois que ces sportifs seront confrontés au néant dans les gradins. Une habitude déjà présente qui est censée diminuer l’impact négatif. Et s’ils ont du mal à gérer cet aspect, "c’est peut-être qu’ils ne sont pas à la bonne place”. Cependant, comme nous l’explique Florent, chaque athlète va réagir différemment à ce stimulus et cela va dépendre de deux choses. D’une part, le profil de base de l’athlète. D’une autre, sa préparation mentale. Une technique souvent utilisée par Florent lors de ses coachings est la visualisation :

Les yeux rivés de la foule, le brouhaha incessant... On oublie trop souvent ces aspects qui, une fois enlevés, peuvent avoir du bon.