Nos infrastructures intéressent les pays étrangers pour préparer les JO de Paris

Coordinateur sport Liège - Suiveur du RFC Seraing et du RFC Liège

Il y a quelques semaines, les ministres des Sports des différentes communautés ont annoncé la mise en place de Base Camps pour les JO de Paris. Des sites d’entraînements qui permettront aux athlètes et à leur entourage de tirer pleinement parti de la proximité géographique des Jeux et des belles infrastructures de notre Royaume. Ils sont au nombre de cinq en Fédération Wallonie-Bruxelles, dont quatre au sein des Centres Adeps (Auderghem, Louvain-La-Neuve, Loverval et Spa). De cette manière,...