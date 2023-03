Athlétisme

48 épreuves / 1.810 athlètes (H > 905 / F > 905)

1.810 athlètes participeront aux 48 épreuves avec un maximum de 3 athlètes en individuel et de 1 quatuor en relais, par pays.

Épreuves individuelles (3 athlètes max. par pays).

Période de qualification

du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024

50 % sur base des minima et 50 % sur base du ranking

Épreuves en relais (5 athlètes max. par pays).

Rendez-vous qualificatif

04-05 mai 2024 : World Relays, à Nassau (Bahamas)

14 qualifiés directs sur 16 et 2 sur base du ranking

Julien Watrin, Dylan Borlée, Kevin Borlée, Alexander Doom en route pour Paris 2024.

> Trois exemples : 400 m, marathon, heptathlon…

Pour le 400 m, nos spécialistes devront soit :

figurer parmi les 24 meilleurs chronos > min. : 45:00 (H) / 50:95 (F)

figurer parmi les 24 meilleurs classés suivants au ranking.

Pour le marathon, une première sélection aura lieu le 30 janvier 2024 avec 65 athlètes qualifiés sur base des minima. Les 20 % restants (15) le seront sur base du ranking olympique.

Pour l'heptathlon, seront qualifiées les 12 meilleures performances (minimum : 6.480 pts) et les 12 meilleures classées suivantes.

Aviron

14 épreuves / 502 rameurs (H > 251 / F > 251)

502 rameurs participeront aux 14 épreuves avec un maximum de 24 rameurs ou 1 équipage par pays.

Rendez-vous qualificatifs

du 03 au 10 septembre 2023 : Mondial, à Belgrade > 336 places

? : Régates de qualification continentales > 64 places

du 19 au 21 mai 2024 : Régates de qualification olympiques, à Lucerne > 96 places

Chaque épreuve accorde un certain nombre de places. Exemple : en deux de couple poids légers, il y aura 16 bateaux au départ. 7 sont qualifiés via le Mondial, 7 (2 pour l’Europe) via les régates de qualification continentales et 2 via les régates de qualification olympiques. Au total, 496 places + 2 au pays-hôte et 4 wild-cards.

Badminton

Après Londres, Rio et Tokyo, Lianne Tan peut-elle se qualifier pour les Jeux de Paris ?

5 épreuves / 172 joueurs (H > 86 / F > 86)

172 joueurs participeront aux 5 épreuves avec un maximum de 8 représentants par pays, dont 2 en simples H et F.

Période de qualification > du 1er mai 2023 au 30 avril 2024

La qualification est basée sur le ranking olympique à la date du 30 avril 2024. Chaque joueur doit accumuler des points au fur et à mesure des tournois. Les places 1 à 16 accordent deux quotas par pays. Au-delà, un quota pour un total de 38 participants en simple (H et F), 48 (24 paires) en doubles (H, F et mixte).

Boxe

13 épreuves / 248 boxeurs (H > 124 / F > 124)

248 boxeurs participeront aux 13 épreuves avec un maximum de 13 représentants (7 H / 6 F) par pays.

Période de qualification > du 01 mai 2023 au 31 mai 2024

Rendez-vous qualificatifs

du 23 juin au 02 juillet 2023 : Jeux européens, à Cracovie > 44 places (139 au total pour les 5 continents)

2024 : Tournoi de qualification 1 > 49 places pour l’Europe

2024 : Tournoi de qualification 2 > 51 places pour l’Europe

La qualification est basée sur trois rendez-vous : les championnats continentaux, dont les Jeux européens, et les deux tournois de qualification. Les boxeurs ou pays déjà qualifiés ne participent pas à ces deux derniers…

Breakdance

2 épreuves / 32 joueurs (H > 16 / F > 16)

32 breakers participeront aux 2 épreuves avec un maximum de 4 représentants (2 H / 2 F) par pays.

Rendez-vous qualificatifs

du 23 juin au 02 juillet 2023 : Jeux européens, à Cracovie > 10 places (5 H / 5 F, dont 1 H / 1 F pour l’Europe)

23-24 septembre 2023 : Mondial, en Belgique > 2 places (1 H / 1 F)

2024 : Tournois de qualification olympique > 14 places (7 H / 7 F)

À ces qualifiés, il faut ajouter 2 places (1 H / 1 F) au pays-hôte et 4 wild-cards pour un total de 16 participants par genre.

Canoë-Kayak

Sprint

10 épreuves / 234 pagayeurs (H > 117 / F > 117)

234 pagayeurs participeront aux 10 épreuves avec un maximum de 18 représentants ou 1 équipage par pays.

Rendez-vous qualificatifs

du 23 au 27 août 2023 : Mondial, à Duisburg > 158 places (79 H / 79 F)

2024 : Tournoi de qualification continental > 76 places (38 H / 38 F)

Chaque épreuve accorde un certain nombre de places.

Slalom

6 épreuves / 82 pagayeurs (H > 41 / F > 41)

82 pagayeurs participeront aux 6 épreuves avec un maximum de 6 représentants par pays.

Rendez-vous qualificatifs

du 23 juin au 02 juillet 2023 : Jeux européens, à Cracovie > 4 places (20 au total pour les 5 continents)

du 19 au 24 septembre 2023 : Mondial, à Londres et…

du 07 au 09 juin 2024 : Tournoi de qualification, à Prague > 60 places au total

Chaque épreuve accorde un certain nombre de places.

Cyclisme

Wout van Aert et Remco Evenepoel unis dans la sélection belge de la course sur route.

Sur route

4 épreuves / 180 coureurs (H > 90 / F > 90)

180 coureurs participeront aux 4 épreuves sur route avec un maximum de 4 coureurs pour la course en ligne et 2 pour le contre-la-montre, par genre et par pays. Le nombre précis est basé sur le classement UCI au 31 octobre 2023, les 5 premières nations ayant droit à 4 représentants. Pour le Clm (35 participants au total), les 25 premières nations au classement UCI ont droit à 1 coureur, les 10 autres devant encore se qualifier via le Mondial 2023.

Rendez-vous qualificatif Clm

du 03 au 13 août 2023 : Mondial, à Glasgow > 10 premiers (1 par pays)

Sur piste

12 épreuves / 190 coureurs (H > 95 / F > 95)

190 coureurs participeront aux 12 épreuves sur piste avec un maximum de 7 coureurs par genre et par pays. Le tout est basé sur le ranking olympique de chaque discipline.

Période de qualification

du 9 juillet 2022 au 14 avril 2024

Sprint par équipes > 24 coureurs (8 pays)

Sprint et Kerin > 7 et 7 = 14 coureurs

Poursuite par équipes > 40 coureurs (10 pays) > Belgique H 10e

Madison > 10 coureurs (5 pays) > Belgique H 4e / Belgique F 6e

Omnium > 22 coureurs (7 + 15 venant de la Madison)

BMX

2 épreuves / 48 coureurs (H > 24 / F > 24)

48 coureurs participeront aux 2 épreuves avec un maximum de 6 coureurs (3 H / 3 F) par pays.

Période de qualification > du 01 août 2022 au 02 juin 2024

Le nombre de qualifiés est basé sur le classement UCI au 02 juin 2024 pour un total de 34 coureurs (17 H / 17 F). S’y ajoutent les premiers des continents africain, américain et asiatique (3 H / 3 F) et les vainqueurs des Mondiaux 2023 (1 H / 1 F) et 2024 (1 H / 1 F). Il y a enfin 1 place au pays-hôte et 1 wild-card par genre.

Rendez-vous qualificatifs

du 03 au 13 août 2023 : Mondial, à Glasgow > 2 places (1 H / 1 F)

2024 : Mondial > 2 places (1 H / 1 F)

VTT

2 épreuves / 72 coureurs (H > 36 / F > 36)

72 coureurs participeront aux 2 épreuves avec un maximum de 4 coureurs (2 H / 2 F) par pays.

Période de qualification > du 07 mai 2022 au 26 mai 2024

Le nombre de qualifiés est basé sur le classement UCI au 02 juin 2024 pour un total de 54 coureurs (27 H / 27 F). S’y ajoutent les premiers des continents africain, américain et asiatique (3 H / 3 F) et les vainqueurs des Mondiaux 2023 seniors (1 H / 1 F) et espoirs (1 H / 1 F). Il y a enfin 1 place au pays-hôte et 1 wild-card par genre.

Rendez-vous qualificatif

du 03 au 13 août 2023 : Mondial, à Glasgow > 2 places (1 H / 1 F)

Équitation

Vainqueurs de la Coupe des Nations 2022, Jérôme Guéry et les cavaliers belges sont qualifiés.

2 épreuves / 75 cavaliers (Saut d’obstacles)

75 cavaliers participeront aux 2 épreuves (par équipes et individuel) avec un maximum de 3 cavaliers par pays.

La Belgique a décroché une place de quota pour 3 cavaliers !

Suède, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne (Mondial), France (pays-hôte) et… Belgique (Coupe des Nations) sont qualifiés.

Escalade

Hannes Van Duysen, Nicolas Collin, Simon Lorenzi, Chloé Caulier : un quatuor de grimpeurs vers Paris...

4 épreuves / 68 grimpeurs (H > 34 / F > 34)

68 grimpeurs participeront aux 4 épreuves (bloc/lead et vitesse) avec un maximum de 4 grimpeurs (2 H / 2 F) par pays.

Rendez-vous qualificatifs

du 01 au 12 août 2023 : Mondial, à Berne

bloc/lead : 6 qualifiés (H > 3 / F > 3) et vitesse : 4 qualifiés (H > 2 / F > 2)

du 27 au 29 octobre 2023 : Qualification européenne, à Laval

bloc/lead : 10 qualifiés (H > 5 / F > 5) et vitesse : 10 qualifiés (H > 5 / F > 5)

Entre mars et juin 2024 : Qualification olympique, à déterminer…

bloc/lead : 20 qualifiés (H > 10 / F > 10) et vitesse : 10 qualifiés (H > 5 / F > 5) + 4 places (2 H / 2 F) au pays-hôte et 4 wild-cards.

Escrime

12 épreuves / 212 escrimeurs (H > 106 / F > 106)

212 escrimeurs participeront aux 12 épreuves avec un maximum de 18 représentants (9 H / 9 F) par pays.

Période de qualification

du 03 avril 2023 au 30 avril 2024

La qualification est basée en premier lieu sur le ranking olympique par équipe, à la date du 01 avril 2024, pour un total de 144 escrimeurs (48 équipes/8 par épreuve). Ceux-ci seront qualifiés pour l’individuel dans leurs armes respectives. Viendront s’y ajouter 60 qualifiés sur base du classement individuel défini par les points gagnés lors de compétitions comme le Mondial, l’Euro, les Grands Prix ou les Coupes du monde. À ces 204 escrimeurs, il faudra ajouter 6 places pour le pays-hôte et 2 wild-cards.

Golf

2 épreuves / 120 joueurs (H > 60 / F > 60)

120 joueurs participeront aux 2 épreuves avec un maximum de 4 joueurs par pays dans le Top 15 mondial, sinon 2.

Période de qualification

classement mondial : H > 17 juin 2024 / F > 24 juin 2024

La qualification est basée sur le classement mondial à la date du 17 juin 2024 pour les hommes et du 24 juin 2024 pour les femmes. Il faut figurer dans le Top 59 (4 golfeurs par pays dans le Top 15, 2 au-delà…). Viendront s’ajouter 2 places (1 H et 1 F) pour le pays-hôte pour un total de 60 participants par genre.

Gymnastique

Avec l'équipe belge, Nina Derwael devra se qualifier lors du Mondial, à... Anvers.

14 épreuves / 192 gymnastes (H > 96 / F > 96)

192 gymnastes participeront aux 14 épreuves avec un maximum de 1 équipe de 5 gymnastes par pays (60 H / 60 F).

Rendez-vous qualificatifs

Mondial 2022 > 3 équipes de 5 gymnastes H et F

Mondial 2023 > 9 équipes de 5 gymnastes H et F

Viendront s’ajouter les quotas individuels et par agrès (3 gymnastes max. par pays), à savoir… 34 H / 34 F + 2 places (1 H / 1 F) au pays-hôte et 2 wild-cards.

La Belgique devra se classer parmi les neuf premières nations au Mondial qui aura lieu du 30 septembre au 8 octobre 2023, à Anvers, pour décrocher sa qualification olympique. Sont qualifiés sur base du Mondial 2022 : la Chine, le Japon et la Grande-Bretagne, côté masculin ; les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada, côté féminin.

Haltérophilie

10 épreuves / 120 haltérophiles (H > 60 / F > 60)

120 haltérophiles participeront aux 10 épreuves avec un maximum de 6 représentants (3 H / 3 F) par pays.

Période de qualification > du 01 août 2022 au 28 avril 2024

La qualification est basée sur le ranking olympique, à la date du 28 avril 2024, dans chaque catégorie, où il faut figurer dans le Top 10, 1 haltérophile par nation. Au total : 100 (50 H / 50 F). Viendront s’en ajouter 10 (1 par catégorie) sur base de la représentation continentale + 4 places (2 H / 2 F) pour le pays-hôte et 6 wild-cards.

Judo

Après le bronze à Tokyo, Matthias Casse vise l'or à Paris.

15 épreuves / 372 judokas (H > 186 / F > 186)

372 judokas participeront aux 15 épreuves avec un maximum de 1 judoka par catégorie, par pays, lequel peut aligner 1 équipe mixte composée de ses représentants en individuel.

Période de qualification > du 24 juin 2022 au 23 juin 2024

La qualification est basée sur le ranking olympique, où il faut figurer dans le Top 17 de sa catégorie, limité à 1 judoka par nation et sans compter le pays-hôte. Pour y parvenir, chaque judoka doit accumuler des points au fur et à mesure des tournois avec un maximum de cinq (meilleurs) résultats par an + le Masters, les douze premiers mois (du 24 juin 2022 au 23 juin 2023) comptant à 50 %, les douze derniers (du 24 juin 2023 au 23 juin 2024) à 100 %. À ces 238 judokas, viendront s’ajouter 100 places de quota continental (25 pour l’Europe), 14 places (7 H / 7 F) pour le pays-hôte et 20 wild-cards.

Lutte

18 épreuves / 288 lutteurs (H >192 / F > 96)

288 lutteurs participeront aux 18 épreuves avec un maximum de 18 représentants (12 H / 6 F) par pays.

Période de qualification > du 16 septembre 2023 au 12 mai 2024

Rendez-vous qualificatifs

du 16 au 24 septembre 2023 : Mondial, à Belgrade > 90 places (60 H / 30 F)

du 04 au 07 avril 2024 : Tournoi de qualification continental > 36 places (24 H / 12 F) pour l’Europe, 144 places (96 H / 48 F) au total

du 09 au 12 mai 2024 : Tournoi de qualification mondial > 54 places (36 H / 18 F)

La qualification est basée sur le Mondial en septembre 2023, à Belgrade, où les quatre médaillés seront directement qualifiés pour les JO. À ces 90 places, viendront s’en ajouter 144 via le Tournoi continental et 54 le Tournoi mondial pour un total général de 288 lutteurs. Il faut avoir participé à l’Euro 2023 (du 17 au 23 avril, à Zagreb) pour pouvoir participer au Mondial et à l’Euro 2024 (du 12 au 18 février, à Bucarest) pour le Tournoi de qualification continental.

Natation

35 épreuves / 852 nageurs (H > 426 / F > 426)

852 nageurs participeront aux 35 épreuves avec un maximum de 2 nageurs en individuel et de 1 quatuor en relais, par genre et par pays.

Épreuves individuelles

Période de qualification > du 01 mars 2023 au 23 juin 2024

La qualification est basée sur les minima internationaux.

Épreuves en relais

Rendez-vous qualificatifs

du 14 au 30 juillet 2023 : Mondial, à Fukuoka

du 02 au 18 février 2024 : Mondial, à Doha

3 qualifiés directs sur 16 à Fukuoka, 13 sur base des chronos (séries et finales...) à Fukuoka et à Doha

Skateboard

4 épreuves / 88 skaters (H > 44 / F > 44)

88 skaters participeront aux 4 épreuves avec un maximum de 6 représentants (3 H / 3 F) par pays.

Période de qualification > du 22 juin 2022 au 23 juin 2024

La qualification est basée sur le ranking olympique, où il faut figurer dans le Top 20 de sa catégorie (Park ou Street / H ou F), limité à 3 représentants par nation. Pour y parvenir, chaque skater doit accumuler des points sur une période deux ans dans des compétitions comme le Mondial, les Olympic Series et les Events Pro Tour, 5 stars, 3 stars. À ces qualifiés, il faut ajouter 2 places (1 H / 1 F) au pays-hôte et 4 wild-cards pour un total de 44 participants par genre.

Rendez-vous qualificatifs

du 21 au 28 mai 2023 : San Juan (Argentine), etc…

Taekwondo

Championne du monde en 2022, Sarah Chaari rêve de titre olympique à Paris 2024.

8 épreuves / 128 taekwondoïstes (H > 64 / F > 64)

128 taekwondoïstes participeront aux 8 épreuves avec un maximum de 1 représentant par catégorie, par pays.

Période de qualification > jusque mi-décembre 2023

Rendez-vous qualificatifs

16-17 décembre 2023 : Grand Chelem Champions Series, à Wuxi

01-02 mars 2024 : Tournoi de qualification continental, à Berlin

La qualification est basée sur le ranking olympique, où il faut figurer dans le Top 5 de sa catégorie, limité à 1 représentant par nation et sans compter le pays-hôte. Pour y parvenir, chaque taekwondoïste doit accumuler des points au fur et à mesure des tournois jusque mi-décembre 2023. À ces 40 meilleurs classés, viendront s’ajouter les 8 vainqueurs du Grand Chelem Champions Series 2023 et 72 qualifiés sur base du quota continental (16 pour l’Europe ou 2 par catégorie H et F), issus du Tournoi de qualification + 4 places (2 H / 2 F) pour le pays-hôte et 4 wild-cards, connues et publiées fin janvier 2024.

Tennis

5 épreuves / 172 joueurs (H > 86 / F > 86)

172 joueurs participeront aux 5 épreuves avec un maximum de 6 joueurs par pays, dont 4 en simples H et F.

Période de qualification

classements ATP et WTA à la date du 10 juin 2024

La qualification est basée sur les classements ATP et WTA à la date du 10 juin 2024, où il faut figurer dans le Top 56, limité à 4 représentants par nation. Viendront s’ajouter 2 places (1 H et 1 F) pour le pays-hôte, 12 places (6 H / 6 F) "réservées" ITF et 2 wild-cards (1 H et 1 F) pour un tableau de 64 en simples. Les doubles H, F et mixte seront constitués de 32 équipes avec des joueurs d’un même pays. Le mixte est exclusivement réservé aux joueurs qualifiés en simple.

Tennis de table

5 épreuves / 172 joueurs (H > 86 / F > 86)

172 joueurs participeront aux 5 épreuves avec un maximum de 6 joueurs par pays, dont 2 en simples H et F.

Période de qualification

classement mondial à la date du 18 juin 2024

Rendez-vous qualificatifs

? : Tournoi de qualification continental par équipe

16-25 février 2024 : Mondial par équipe, à Busan

Classement mondial par équipe

06-12 mai 2024 : Tournoi de qualification continental individuel

La qualification est basée sur le ranking olympique, déterminé en premier lieu par le classement par équipe. Celui-ci sera déterminé par trois rendez-vous : le tournoi qualificatif continental (6 équipes), le Mondial (8 équipes) et le classement mondial (1 équipe). Pour un total de 16 avec le pays-hôte. Chaque équipe aura droit à 3 joueurs, dont 2 maximum en simples H et F. À ces 32 joueurs qualifiés grâce au classement par équipe, viendront s’en ajouter individuellement : 22 (6 pour l’Europe) via le Tournoi de qualification continental, 15 via le ranking et 1 wild-card…

Tir

15 épreuves / 340 tireurs (H > 170 / F > 170)

340 tireurs participeront aux 15 épreuves avec un maximum de 24 représentants (12 H / 12 F) par pays.

Période de qualification

du 14 août 2022 au 09 juin 2024

Rendez-vous qualificatifs

avril 2024 : Tournoi de qualification mondial

Selon les armes, la qualification est basée sur des événements ayant lieu entre le 14 août 2022 et le 09 juin 2024. Il s’agit généralement des championnats continentaux et mondiaux. Le dernier rendez-vous sera le Tournoi de qualification mondial avec les deux derniers tickets pour les JO dans chaque arme. Aux 300 qualifiés, viendront s’ajouter 12 places sur base du ranking, 12 places pour le pays-hôte et 16 wild-cards pour un total de 340 tireurs.

Tir à l’arc

5 épreuves / 128 archers (H > 64 / F > 64)

128 archers participeront aux 5 épreuves avec un maximum de 6 représentants (3 H / 3 F) par pays.

Rendez-vous qualificatifs

du 23 juin au 02 juillet 2023 : Jeux européens, à Cracovie

du 28 juillet au 06 août 2023 : Mondial, à Berlin

2024 : Tournoi de qualification mondial

La qualification est basée en premier lieu sur les résultats par équipe lors du Mondial, des championnats continentaux, du Tournoi de qualification ainsi que du ranking mondial. Viendront s’ajouter les qualifiés individuels pour arriver à un total de 118 archers + 6 places (3 H / 3 F) pour le pays-hôte et 4 wild-cards.

Triathlon

Marten Van Riel, Jelle Geens, Claire Michel, Valérie Barthelemy en route pour Paris 2024.

3 épreuves / 110 triathlètes (H > 55 / F > 55)

110 triathlètes participeront aux 3 épreuves avec un maximum de 3 triathlètes en individuel et de 1 quatuor en relais, par pays.

Épreuves individuelles (3 triathlètes max. par pays)

Période de qualification > du 27 mai 2022 au 27 mai 2024

La qualification est basée sur le ranking olympique, déterminé en premier lieu par le classement en relais. Les 2 premières places sont attribuées au pays-hôte, les 4 suivantes aux équipes championnes du monde 2022 et 2023. Ensuite, il y aura 2 places pour les 6 pays les mieux classés à la date du 25 mars 2024 (donc, 12 au total) et, enfin, 2 places aux 2 meilleures nations du test-event, prévu en 2024 (donc, 4). À partir de là, il reste 26 places à acquérir de manière individuelle, auxquelles viendront s’ajouter 5 places de quota continental (1 pour l’Europe) et 2 wild-cards pour un total de… 55 triathlètes au départ.

Épreuves en relais (4 triathlètes max. par pays)

Rendez-vous qualificatifs

26 juin 2022 : Mondial, à Montréal > Grande-Bretagne

16 juillet 2023 : Mondial, à Hambourg

Voile

10 épreuves / 330 concurrents (H >155 / F > 155)

330 concurrents participeront aux 10 épreuves avec un maximum de 14 représentants (7 H / 7 F) par pays.

Rendez-vous qualificatifs

du 10 au 20 août 2023 : Mondial, à La Haye > 107 places (45 H / 45 F / 17 mixte)

2024 : Mondial ILCA > 14 places (7 H / 7 F)

du 18 au 27 avril 2024 : Régates de la dernière chance, à Hyères > 39 places (16 H / 16 F / 7 mixte)

La qualification est basée sur le Mondial en août 2023, à La Haye, ainsi que sur une série d’événements selon les types de bateau…