J-500 avant le coup d'envoi des Jeux de Paris : comment les sportifs belges peuvent-ils se qualifier ?

Nafi Thiam, Bashir Abdi et les relais

Nafi Thiam, mais aussi Bashir Abdi et les relais.

Athlétisme

1 810 athlètes participeront aux 48 épreuves avec un maximum de 3 athlètes en individuel et de 1 quatuor en relais, par pays.

Pour les épreuves individuelles, la période de qualification débutera le 1er juillet 2023 pour se terminer le 30 juin 2024. Dans chaque discipline, la fédé internationale a établi un nombre maximum de participants. Ainsi, pour l’heptathlon, elles seront 24 concurrentes. Et seront qualifiées les 12 meilleures performances (minimum : 6 480 pts) et les 12 meilleures classées suivantes au ranking. Autre exemple : pour le marathon (80 concurrents maximum), une première sélection aura lieu le 30 janvier 2024 avec 65 athlètes qualifiés sur base des minima, les 20 % restants (15) l’étant sur base du ranking. Pour les relais et, en particulier, les 4x400 m, il y aura un rendez-vous qualificatif, les 4 et 5 mai 2024, à Nassau (Bahamas), avec 14 qualifiés directs sur 16 et 2 venant encore s’ajouter sur base du ranking.

Nina Derwael, Lisa Vaelen et nos équipes

Nina Derwael, Lisa Vaelen et notre équipe.

Gymnastique

192 gymnastes participeront aux 14 épreuves avec maximum de 1 équipe de 5 gymnastes par pays.

Pour Nina Derwael et Lisa Vaelen, notamment, la qualification passera d’abord par l’équipe. Mais attention, certaines nations se sont déjà qualifiées lors du Mondial 2022, à Liverpool : la Chine, le Japon et la Grande-Bretagne, côté masculin ; les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada, côté féminin. Le prochain rendez-vous qualificatif aura lieu du 30 septembre au 8 octobre 2023, à Anvers, avec le Mondial 2023. Mais pour pouvoir y participer, Nina and cie devront bien prester à l’Euro, du 11 au 16 avril, à Antalya. Ce dont on ne doute pas… À Anvers, il faudra terminer parmi les 9 premiers pays pour qualifier la Belgique. Ensuite, viendront s’ajouter les quotas individuels et par agrès (3 gymnastes maximum par pays).

Matthias Casse et les autres

Matthias Casse, Toma Nikiforov et Cie. ©Photo News

Judo

372 judokas participeront aux 15 épreuves avec maximum de 1 judoka par catégorie, par pays, lequel peut aligner 1 équipe mixte composée de ses représentants en individuel.

La qualification est basée sur le ranking olympique, où il faut figurer dans le top 17 de sa catégorie, limité à 1 judoka par nation et sans compter le pays-hôte. Pour y parvenir, chaque judoka doit accumuler des points au fur et à mesure des tournois avec un maximum de cinq (meilleurs) résultats par an + le Masters, les douze premiers mois (du 24 juin 2022 au 23 juin 2023) comptant à 50 %, les douze derniers (du 24 juin 2023 au 23 juin 2024) à 100 %. À ces qualifiés directs viendront s’ajouter 100 places de quota continental (25 pour l’Europe). À J-500, 7 Belges (6 directs et 1 quota) sont “qualifiés”.

Belgian Cats et… Lions ?

Emma Meesseman et les Belgian Cats. ©BELGA

Basket-ball

288 basketteurs participeront aux 2 tournois avec maximum de 12 joueurs par équipe, par pays.

La France étant qualifiée d’office en tant que pays-hôte, 11 pays peuvent encore se qualifier, mais seulement 10, côté féminin, car les États-Unis, champions du monde, le sont déjà. Pour les Belgian Cats, le premier rendez-vous est fixé à l’Euro, du 15 au 25 juin 2023, en Slovénie et en Israël. Objectif ? Le top 5 donnant accès au tournoi de pré-qualification continental, en août et, éventuellement, au tournoi de qualification mondial, en 2024. Côté masculin, les Belgian Lions n’ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde, du 25 août au 10 septembre 2023, et ainsi hypothéqué leurs chances. Restent les deux tournois de pré-qualification continental, en août, et, éventuellement, de qualification mondial, en 2024.

Espoirs et Red Flames

Jill Janssens et les Red Flames.

Football

504 footballeurs participeront aux deux tournois avec maximum de 18 joueurs par équipe, par pays.

Nos équipes ont toutes leurs chances via le championnat d’Europe, pour les hommes, et la Nations League, pour les femmes.

Hommes (déjà qualifiés > France, États-Unis, Rép. dominicaine)

Rendez-vous qualificatif

> du 21 juin au 8 juillet 2023 : Euro espoirs (-21 ans) > 3 places (Europe)

Femmes (déjà qualifiés > France, États-Unis, Brésil, Colombie)

Rendez-vous qualificatif

> du 20 septembre au 5 décembre 2023 : Nations League, groupes

> 2024 : Nations League, demi-finales et finale > 2 places (Europe)

Red Lions et Panthers

Victor Wegnez et les Red Lions. ©@PHDPH.com

Hockey

384 hockeyeurs participeront aux 2 tournois avec maximum de 16 joueurs par équipe, par pays.

Champions olympiques en titre, les Red Lions seront qualifiés en devenant champions d’Europe en août, à Mönchengladbach. Ils ont été versés dans le groupe A avec l’Angleterre, l’Espagne et l’Autriche. Sinon, ils devront passer par un tournoi de qualification en janvier 2024 ! Idem pour les Red Panthers, également dans le groupe A, à l’Euro, avec les Pays-Bas, l’Espagne et l’Italie. La dernière chance se situera aussi lors d’un tournoi de qualification avec 3 places qualificatives pour ces Jeux de Paris 2024…