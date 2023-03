A 500 jours de l'ouverture des Jeux, le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a présenté la future Lotto Belgium House qui attend 30.000 supporters. Elle sera installée dans les prestigieux Salons Hoche, situés sur l'avenue homonyme, une des douze artères qui mènent à l'Arc de Triomphe. Le symbole n'échappera à personne.

Jean-Michel Saive, le président du COIB, a d'ailleurs rappelé que l'année 2022 avait été faste pour le sport olympique belge puisque 14 médailles avaient été remportées dans les grands championnats dont 3 en or, 3 en argent et 8 en bronze. Dix-huit top 8 avaient par ailleurs été réalisés.

Installée sur deux étages, la Belgium House comprendra au rez-de-chaussée un "sports bar" doté de nombreux écrans pour suivre les JO et une zone d'activité ainsi qu'un concept store.be. Il sera possible d'y acheter notamment la ligne de vêtement du Team Belgium ainsi qu'une série de prioduits dérivés liés à notre pays. Une cour intérieure en plein air permettra de profiter du beau temps. Le vaste hall de célébration avec un grand écran sera situé à l'étage. Il accueillera les concerts des artistes belges qui viendront se produire. Le .be Bistro permettra de se désaltérer et de profiter d'une petite restauration. Une zone "hospitality" pour les sponsors et VIP bénéficiera d'une cuisine belge préparée par des chefs belges étoilés au Michelin. Enfin, un rooftop offrira une superbe vue sur Paris. Le "day pass" comprenant une boisson coûtera 15 euros, le "night pass" 25 euros. Les billets seront disponibles en fin d'année sur le site www.lottobelgiumhouse.be.

Tout sera organisé par la société belge Golazo et son partenaire français Eventeam. "Il est encore trop tôt pour annoncer les noms des chefs qui viendront faire déguster leur cuisine et ceux des artistes belges", a encore précisé Guillaume Desmet responsable de la mise en place de l'événement.

Deux mille personnes par jour, mille par session, pourront profiter de 10 heures du matin jusqu'à 3 heures le lendemain, de la "Maison Belgique" dans un site habitué à célébrer les vedettes. Avant de devenir l'un des lieux les plus emblématiques d'accueil des grands événements le 9 de l'avenue Hoche abritait la maison de disque Barclay qui employa notamment un des plus célèbres artistes belges ... Jacques Brel.

"C'est une opportunité unique pour tout le monde", a estimé Cédric Van Brenteghem, le CEO en charge de toute la partie commerciale au sein du COIB. "On peut à nouveau rêver de stades remplis avec des supporters belges. Paris est plus proche pour les Belges que pour beaucoup de Français. Ce sont les Jeux à la maison."

Au sein du mouvement olympique belge, on espère bien retrouver le succès de la Belgium House des Jeux de Londres en 2012. A Rio au Brésil en 2016, la "Casa Belgium" avait été plus modeste en raison notamment de la longueur et du coût du voyage et donc du peu de Belges qui avaient fait le déplacement. Quatre soirées Team Belgium avaient été organisées à l'époque. A Tokyo, en 2021, la pandémie avait contraint toutes les délégations d'annuler toutes leurs activités extra-sportives.

Noor Vidts, qui termina 4e de l'heptathlon aux Jeux de Tokyo, était présente mardi dans l'Atomium où la Lotto Belgium House a été présentée. Elle a rappelé qu'elle avait vécu les Jeux de Londres 2012 en tant que supportrice. Elle avait seize ans à l'époque. "Nous n'avions pas de billets et nous sommes restés sur place pour nous imprégner de l'atmosphère. Je suis également allée à la Belgium House. C'est là que mon rêve (olympique) a commencé."