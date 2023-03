La Lotto Belgium House à Paris, l’endroit parfait pour vivre l’ambiance des “Jeux olympiques à la maison”

Deux mille personnes sont attendues chaque jour aux salons Hoche. ©Copyrighted

Bar des sports pour suivre les Jeux sur écrans géants, concerts d’artistes belges, célébrations avec nos médaillés olympiques, fan shop, bistro pour déguster les spécialités du cru, bonnes tables sur le toit du bâtiment et lieux de rencontres pour les entreprises : il y en aura pour tous les goûts, teintés de noir, de jaune et rouge !

Une cour intérieure pourra également accueillir les invités. ©Nys Creations

”Nous espérons plus de 30.000 visiteurs sur l’ensemble des trois semaines”, indique le CEO du Comité olympique et interfédéral belge, Cédric Van Branteghem, ce mardi matin, à 500 jours du début des Jeux. “La Lotto Belgium House sera le rendez-vous de l’excellence belge dans un endroit iconique de Paris, à proximité de différents sites de compétition et facilement accessible en métro.”

L’accès, faut-il, le préciser, sera payant mais les prix pratiqués sont autrement plus raisonnables que ceux en vigueur pour acheter des billets pour les Jeux. Puisque chaque jour est divisé en deux sessions, il en coûtera 15 euros pour une session en journée et 25 euros pour accéder à la session du soir. Avec une boisson comprise…

Cédric Van Branteghem et Jean-Michel Saive entourent Jannie Haek, le CEO de la Loterie nationale. ©JBO

”Les billets seront mis à la vente à l’automne prochain mais il est possible de s’inscrire dès maintenant sur le site www.lottobelgiumhouse.be afin de bénéficier rapidement de toutes les informations pratiques en ce compris la programmation musicale” , précise Guillaume De Smet (Golazo), en charge de la mise en œuvre de ce projet sportivo-festif.

La Lotto Belgium House devrait être ouverte de 10h à 3h du matin, chaque jour, pendant la durée des Jeux olympiques. À Londres, lors de la dernière édition des Jeux très proche de la Belgique, le succès d’une telle initiative avait été très important. “Il devrait l’être encore plus à Paris et il y aura certainement beaucoup de déçus comme toujours quand on organise un tel événement”, indique encore Cédric Van Branteghem.

Une vue de la Lotto Belgium House. ©Copyrighted

”Pour ma part, je me souviens être allée en famille à Londres en 2012 alors que nous n’avions pas de tickets”, témoigne l’athlète Noor Vidts, récente médaillée de bronze en pentathlon aux championnats d’Europe en salle. “On voulait ressentir l’ambiance et c’est là que le virus olympique a commencé à me gagner.”

Un point de rencontre, aussi, pour les entreprises. ©Team Belgium

Le hockeyeur Thomas Briels, lui, ouvrait de grands yeux devant l’ampleur du projet. “Je pense que je me suis arrêté à temps ! Parce que là, on est vraiment sur du très, très haut niveau”, rigole l’ancien capitaine des Red Lions. “Plus sérieusement, c’est vraiment formidable de pouvoir communier avec tous les fans, la famille, les amis. Quand on voit la fierté dans les yeux des gens, quand on entend la manière dont ils ont vécu la compétition, c’est un grand bonheur pour nous, les sportifs.”